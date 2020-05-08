Политолог объяснил новую роль Саакашвили в украинской власти

Назначение грузинского экс-президента и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ не предоставит ему реальные полномочия, но позволит влиять на ситуацию на Украине. Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
У него консультативные функции. <...> Если президент Зеленский будет доверять Саакашвили, то он может дать реальные полномочия. И исполнительная команда под руководством Саакашвили получит действующие рычаги, — отметил Погребинский в комментарии KP.RU.
Политолог заявил, что сомневается в способности Саакашвили надолго задержаться при Зеленском «ввиду чрезвычайно конфликтного характера данного персонажа».
Как писал NEWS.ru, 8 мая Грузия отозвала из Киева посла Теймураза Шарашенидзе, чтобы провести консультаций в связи с Саакашвили. Против политика возбуждено уголовное дело.