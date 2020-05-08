Политолог объяснил новую роль Саакашвили в украинской власти

Белоруссия не просила финансовой помощи у России или фонда при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) после начала мировой пандемии коронавирусной инфекции и последовавшего глобального экономического спада, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

Сегодня я не знаю об официальных обращениях Минска в адрес финансовых институтов России, — цитирует посла ТАСС. Мезенцев добавил, что у Евразийского фонда стабилизации и развития сложилась «сбалансированная и обоснованная...