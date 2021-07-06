Путин встретится с Пашиняном в Кремле

Президент России Владимир Путин в среду, 7 июля, встретится в Москве с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Завтра будет рабочий визит Пашиняна в Москву и его переговоры с Путиным, — подчеркнул Песков.

Он отметил, что стороны обсудят реализацию карабахских соглашений. Информацию о встрече Путина и Пашиняна также подтвердили в правительстве Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что сообщение армянской стороны о перестрелке на границе Армении и Азербайджана не соответствует действительности.