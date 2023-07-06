Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в ближайшее время в Брюсселе

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ближайшее время планируется его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе заседания правительства страны, которое транслировалось на его YouTube-канале, Пашинян подчеркнул, что встреча должна состояться в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Армянский премьер добавил, что текст мирного договора между Ереваном и Баку к подписанию пока не готов.

В Брюсселе при посредничестве Шарля Мишеля намечена моя встреча с Ильхамом Алиевым. К сожалению, текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном еще не готов к подписанию, — сказал он.

Пашинян выразил надежду, что в ходе предстоящей встречи «станет предметным то позитивное, что было зафиксировано в Вашингтоне».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией. Глава Госдепартамента сообщил по итогам встреч с коллегами из двух стран, что Баку и Ереван подошли ближе к подписанию мирного договора, но до окончательного соглашения еще предстоит немало работы.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Брюссель и Вашингтон ранее не проявляли особой активности в переговорах между Ереваном и Баку, тогда как сейчас конъюнктура изменилась. По ее словам, стороны должны быть «заряженными» на мирное урегулирование, не иметь «второго дна» и «быть искренними».