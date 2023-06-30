Блинкен заявил о прогрессе в переговорах между Азербайджаном и Арменией

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Энтони Блинкен

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян достигли прогресса на переговорах в Вашингтоне, но до окончательного соглашения предстоит еще немало работы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам трехсторонней встречи. По словам главы Госдепартамента, которые приводит Sputnik Азербайджан, Баку и Ереван продвигаются в направлении достижения мира в регионе.

Переговоры будут продолжаться для достижения окончательного соглашения. Ожидается, что общее и окончательное соглашение будет достигнуто в ближайшие недели и месяцы, — сообщил Блинкен.

Глава Госдепа отметил, что стороны продолжают переговоры о включении в соглашение некоторых дополнительных пунктов в соответствии с общей целью и углублению позиций по другим нерешенным вопросам. Блинкен поблагодарил Байрамова и Мирзояна за работу, которую они продолжают для заключения договора о долгосрочном мире.

Госсекретарь США также сообщил, что на следующей неделе переговоры между Баку и Ереваном продолжатся в Европе.

Очередной раунд переговоров с участием глав дипломатических ведомств Азербайджана и Армении стартовал в Вашингтоне 27 июня. По итогам встречи Ереван сообщил, что на мероприятии было подтверждено желание продолжать работу в указанном направлении и подчеркивалась важность соблюдения обязательств сторонами.