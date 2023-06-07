Москва удивилась «внезапной» активности США и ЕС на Южном Кавказе Захарова заявила о «внезапной» активности США и ЕС на Южном Кавказе

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Брюссель и Вашингтон ранее не проявляли особой активности в переговорах между Ереваном и Баку, тогда как сейчас конъюнктура изменилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, стороны должны быть «заряженными» на мирное урегулирование, не иметь «второго дна» и «быть искренними».

Навязываемые извне мирные формулы, особенно пропихиваемые в ускоренном режиме, ни к чему хорошему не приводили. При этом Москва ведет работу по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в трехстороннем формате, считает комплекс договоренностей лидеров трех стран безальтернативной дорожной картой, — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что приоритетом для Москвы остаются сближение подходов сторон и выработка сбалансированных решений.

За последнее время участились контакты Баку и Еревана на западных площадках. В последний раз президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встречались 1 июня на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе. Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, переговоры в рамках пятисторонней встречи при участии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, оказались весьма продуктивными на пути к мирному соглашению. Следующие переговоров лидеры проведут 21 июля в Брюсселе.