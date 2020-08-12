Отец Сергий выступил в поддержку Лукашенко

https://static.news.ru/photo/b6e207ca-dc9e-11ea-a477-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Лишённый сана схиигумен Сергий (Николай Романов) поддержал действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и призвал всех протестующих белорусов вспомнить опыт Украины.

Видеообращение священнослужителя опубликовано на YouTube-канале его сторонника Всеволода Могучева.

Обращаюсь и к молодёжи, и к здравомыслящим людям Белоруссии. Зачем вам Майдан против любящего вас президента Белоруссии Лукашенко? Ваши волнения спровоцированы Хазарским каганатом — мировым правительством, — подчеркнул схиигумен Сергий.

Отец Сергий — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время испанки. Патриарха Кирилла он назвал гонителем христианской веры.

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. На защиту обители поспешили казаки и другие священнослужители, а также ряд известных личностей.

Протестующие в Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК республики, он набрал 80,08% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные три кандидата в президенты получили менее двух процентов голосов. Все они подали в ЦИК жалобы, требуя признать итоги выборов недействительными.

В ходе столкновений протестующих с силовиками пострадали десятки человек. Задержаны свыше шести тысяч демонстрантов.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница белорусского города Гродно Инна Чараухо рассказала, что её пятилетняя дочь пострадала во время протестов. Военная техника врезалась в их машину Volkswagen Passat B3.

Инцидент произошёл примерно в 23:00 11 августа. Женщина, её муж и ребёнок ехали из одного конца города в другой и попали в поток сигналящих машин (таким образом белорусские автомобилисты выражают солидарность с протестующими).