Маленькая девочка пострадала от военной техники на протестах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/bee2f832-dc9c-11ea-bbbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Жительница белорусского города Гродно Инна Чараухо рассказала, что её пятилетняя дочь пострадала во время протестов. Военная техника врезалась в их машину Volkswagen Passat B3.

Инцидент произошёл примерно в 23:00 11 августа, передаёт Tut.by. Женщина, её муж и ребёнок ехали из одного конца города в другой и попали в поток сигналящих машин (таким образом белорусские автомобилисты выражают солидарность с протестующими).

Впереди нас были Skoda и микроавтобус. Мы растерялись, когда увидели, как военная техника впереди начинает подрезать бус (автобус. — NEWS.ru) — и тот разворачивается боком. Муж выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Но навстречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками — лобовое и боковые стёкла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар, — поделилась пострадавшая.

Женщина обернулась и увидела дочь в крови. Её муж хотел сразу поехать в больницу, но другие люди предложили довезти до медучреждения, так как мужчина сам получил повреждения головы.

У мужа был рассёчен лоб. Его сразу остановила милиция, повезла разбираться, только утром отпустили. Сейчас звонил следователь, вызвал опять, — отметила Чараухо.

Врачи сообщили, что у девочки рассечение правой височной части примерно на два с половиной сантиметра, а также ушиб.

Получился такой разрыв, оттуда было много крови. Вероятно, когда полетели стекла, один из осколков попал в голову. В больнице дочка спросила: «Мама, на нас напали бандиты?», — добавила женщина.

Сейчас автомобиль семьи отправили на экспертизу на платную штрафстоянку. Также Чараухо уверена, что её муж получит штрафы за выезд на встречную полосу и за оставление места ДТП при попытке добраться до больницы. Женщина подчеркнула, что семья не участвовала в протестах, а у их машины сломан гудок.

За минувшие 24 часа правоохранительные органы Белоруссии задержали более одной тысячи человек за участие в протестах. Общее число задержанных за три дня превысило шесть тысяч.

Протесты в республике начались вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. В ходе разгона манифестантов белорусские силовики применяли спецсредства — дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала из страны, в настоящий момент она находится в Литве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-претендент на пост президента Белоруссии, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения». В опубликованном на YouTube видеообращении он рассказал, что после вынужденного отъезда из Белоруссии побывал в соседних странах — России, Украине, Польше. Проживающие там белорусские диаспоры выражали «колоссальную заинтересованность» в создании такой организации.

Организация намерена привлечь внимание мировой демократической общественности к ситуации в Белоруссии, инициировать проведение ЕС чрезвычайного саммита, а также обратиться к международным гуманитарным организациям с просьбой об оказании помощи пострадавшим в результате протестов.