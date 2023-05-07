Осужденный за карикатуру на Лукашенко мужчина умер в белорусской колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В исправительной колонии № 3 в Витебской области Белоруссии скончался 61-летний Николай Климович, приговоренный судом города Пинск к одному году в исправительной колонии по обвинению в публичном оскорблении президента республики Александра Лукашенко(ст. 368 белорусского УК) из-за опубликованной в соцсетях карикатуры с изображением главы государства, сообщает белорусский правозащитный центр «Весна». О причинах смерти мужчины не сообщается.

7 мая 2023 года Николай Климович умер в витебской колонии. Он скончался в возрасте 61 года, — говорится в сообщении.

Согласно данным Белорусской ассоциации журналистов, до заключения под стражу Климович был оштрафован по ст. 19.10 КоАП («Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики») после того, как поставил смеющийся смайлик под изображением, дискредитирующем президента России Владимира Путина. Отмечается, что изображение он не репостил.

Ранее жительница Москвы пожаловалась участковому, что ее сосед разместил в соцсетях карикатуру на Владимира Путина. Женщина рассказала, что парень приехал из Белоруссии, назвала адрес дома, включая номер квартиры, и дала ссылку на его аккаунт в соцсети.