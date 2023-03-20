Москвичка сдала соседа из-за карикатуры с Путиным в соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы пожаловалась участковому, что ее сосед разместил в соцсетях карикатуру на президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Теперь правоохранители проводят проверку в отношении молодого человека.

По данным канала, москвичка подошла к участковому, который обходил территорию недалеко от станции метро «Автозаводская». Она решила воспользоваться моментом и доложила обо всем, что ей известно о 20-летнем соседе. Женщина рассказала, что парень приехал из Белоруссии, назвала адрес дома, включая номер квартиры, и дала ссылку на его аккаунт в запрещенной соцсети.

Женщина, следившая за аккаунтами соседа в соцсетях, увидела на его странице пост о главе государства. Предположительно, в своем профиле парень разместил карикатуру на Путина. Женщина расценила это как дискредитацию российской армии.

Ранее жителя Москвы арестовали на 14 суток из-за экстремистских картинок в телефоне, которые у него подсмотрел незнакомый мужчина в метро. Через несколько станций к молодому человеку подошли полицейские и попросили пройти с ними.