МВД Белоруссии подтвердило стрельбу на поражение на протестах в Бресте

https://static.news.ru/photo/9a3fa7d0-dc8f-11ea-9a0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Сотрудники МВД Белоруссии в ночь на 12 августа были вынуждены стрелять на поражение по напавшим на них граждан, которые были вооружены арматурой.

По данным пресс-службы ведомства, предупредительные выстрели не вверх не остановили протестующих.

Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен, — говорится в сообщении.

Также в Брестской области неизвестный бросил в направлении милицейской машины бутылку с зажигательной смесью, а в Жодине под Минском водитель наехал на военнослужащего и скрылся места происшествия. Всего за минувшие сутки на сотрудников правоохранительных органов было совершено пять умышленных наездов.

В МВД уточнили, что по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел.

Помимо этого, в ночь на среду в Минске и ряде крупных городов фиксировались попытки перекрыть движение общественного транспорта, а также были выявлены «очаговые сборы граждан» в 25 населённых пунктах.

Ранее NEWS.ru писали, что за минувшие 24 часа правоохранительные органы Белоруссии задержали более одной тысячи человек за участие в протестах. Общее число задержанных за три дня превысило шесть тысяч.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. В ходе разгона манифестантов белорусские силовики применяли спецсредства — дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала из страны, в настоящий момент она находится в Литве.