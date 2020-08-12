Милиция Минска взяла под контроль район стелы в центре города

https://static.news.ru/photo/471fa952-dcb6-11ea-bdde-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В белорусской столице силовики взяли под контроль район стелы «Минск — город-герой». В районе монумента наблюдаются многочисленные представители внутренних войск и милиции.

В настоящее время возле стелы стоят машины МВД и автозаки. Соседние скверы и улицы патрулируют омоновцы, сообщает РИА Новости.

9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко, именно здесь прошли масштабные столкновения милиции с белорусской оппозицией.

Как писал NEWS.ru, участники протестов недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов. 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.