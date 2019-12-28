https://static.news.ru/photo/ced5326a-2ad5-11ea-b9f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил о возможной отмене роуминга между странами.

Сообщается, что тарифы на звонки не будут одинаковыми, однако различие между ними будет «символическим».

Много дискуссий велось и с нашими операторами, и с российскими операторами. Но я рад, что регуляторы наконец-то договорились, и действительно, такая договоренность существует — с 1 сентября следующего года роуминг между нашими странами будет отменен, — цитирует политика ТАСС.

Планируется, что к сентябрю 2020 года будут завершены все технические, организационные и другие мероприятия. Они помогут обеспечить корректную маршрутизацию и тарификацию роуминговых звонков.

1 октября 2020 года NEWS.ru сообщал о том, что замглавы ФАС проводит переговоры по отмене роуминга с Казахстаном и Киргизией.