https://static.news.ru/photo/12722662-e45a-11e9-88e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил о завершающейся работе по отмене роуминга между Россией и Белоруссией. Он также сообщил о проводимых по этому вопросу переговорах с Казахстаном и Киргизией.

Близка к завершению работа по отмене роуминга при поездках между Россией и Белоруссией, есть готовность интенсифицировать переговоры по этим направлениям на двусторонней основе и с Казахстаном, и с Кыргызстаном, — цитирует пресс-служба ведомства Голомолзина.

По его мнению, оказание услуг связи в роуминге на условиях домашнего региона приведёт к росту трафика, в результате чего выиграют и абоненты, и операторы связи.

Как писал News.ru, завершить работы по отмене роуминга между двумя государствами планируется до конца года. Такие оценки дал глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Котлович. Вопрос об отмене роуминга по аналогии с Евросоюзом обсуждается несколько лет. В июне 2017 года эту тему поднимали на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

О том, что двустороннее соглашение может быть подписано уже осенью, в июле 2019 года заявлял посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Позднее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила эту информацию, однако уточнила, что обе стороны опасаются финансовых потерь из-за разницы в тарифах.