Лукашенко собрал совещание по протестам в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/df616bbc-dc91-11ea-96f1-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание Совета безопасности страны. Темой для обсуждения станут протесты из-за результатов выборов главы государства.

На мероприятии он заявил, что главными задачами властей сейчас является обеспечение безопасности населения и защита конституционного строя, передаёт KP.RU.

Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Совбезом, а может и прежде всего — обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления, — подчеркнул руководитель страны.

Ранее NEWS.ru писал, что за минувшие 24 часа правоохранительные органы Белоруссии задержали более одной тысячи человек за участие в протестах. Общее число задержанных за три дня превысило шесть тысяч.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. В ходе разгона манифестантов белорусские силовики применяли спецсредства — дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала из страны, в настоящий момент она находится в Литве.