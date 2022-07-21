Лукашенко призвал Россию, Украину и Запад не допустить ядерной войны

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Запад, Украина и Россия должны найти решение украинского конфликта, чтобы избежать ядерной войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью AFP. Для этого, по мнению главы государства, Киев должен принять условия Москвы, передает издание Barron’s.

Мы должны остановиться, достичь соглашения, закончить этот беспорядок, спецоперацию и войну на Украине. Давайте остановимся и тогда разберемся, как нам жить. Не надо идти дальше. Дальше только бездна ядерной войны, — предупредил Лукашенко.

Президент республики обвинил западные страны в провоцировании событий на Украине, указав, что они «искали конфликта с Россией». По его словам, у Москвы были причины начать спецоперацию.

Если бы Россия не опередила вас, членов НАТО, вы бы нанесли удар по ней, — указал глава государства.

12 июля Лукашенко заявил, что Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию. По его словам, главные направления удара пойдут «через Украину и через Беларусь». Он также указал, что Запад приближает мир к пропасти большой войны, увеличивая военную силу для сохранения гегемонии.

3 июля белорусский президент обвинил НАТО в подготовке к войне. По его словам, об этом свидетельствует решение увеличить число сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек, которое за день до этого озвучил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Лукашенко уверен в том, что в мирное время подобные поступки свидетельствуют о подготовке к началу боевых действий.