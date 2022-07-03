Лукашенко обвинил НАТО в подготовке к войне

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил НАТО в подготовке к войне. По его словам, об этом свидетельствует решение увеличить число сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек, которое накануне озвучил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Лукашенко уверен в том, что в мирное время подобные поступки свидетельствуют о подготовке к началу боевых действий, пишет БелТа.

Вы знаете о принятых решениях блока НАТО об увеличении численности вооруженных сил в Восточной Европе в 10 раз. Зачем в мирное время? Для того, чтобы воевать. И нам надо выстоять. И мы будем делать все для того, чтобы выстоять и победить, — заявил Лукашенко в ходе исторического мероприятия «Поезд памяти».

Также политик отметил, что Белоруссии поступают упреки от других стран в связи поддержкой республикой России в «борьбе против нацизма». Лукашенко считает, что РФ отстаивает честь россиян, не давая Западу очернить «русского человека».

Нас сегодня упрекают в том, что мы, единственная страна в мире, поддерживаем Россию в ее борьбе против нацизма. За то, что она выставила барьер против надругательства над россиянами и русским человеком. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию, — добавил белорусский лидер.

Помимо этого, Лукашенко подчеркнул важность сохранения братских связей между молодыми поколениями россиян и белорусов. Президент сделал акцент на важности общения двух народов в условиях давления со стороны Запада. В заключение Лукашенко отметил, что юные граждане РФ и Белоруссии должны «сохранить память о Великой Победе».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что долг нынешнего и будущего поколений россиян заключается в сохранении памяти о победе в Великой Отечественной войне (ВОВ). По его словам, граждане РФ не должны допустить того, чтобы история страны подверглась вмешательству извне.