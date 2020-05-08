Страны СНГ

Лукашенко призвал лидеров стран к объединению усилий для сохранения мира

15:39, 09 мая 2020
Фото: NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа и других лидеров стран антигитлеровской коалиции с Днём Победы.

Страна высоко ценит солидарность участников антигитлеровской коалиции, в том числе поддержку США в рамках программ ленд-лиза и восстановления разрушенной войной экономики, — цитирует белорусского лидера «Интерфакс-Запад».

По его словам, в нынешних непростых условиях международное сообщество должно объединить усилия для сохранения мира и стабильности.

В посланиях американскому президенту, королеве Великобритании Елизавете II и президенту Франции Эммануэлю Макрону Лукашенко отметил, что открытие Второго фронта, высадка войск союзников в Нормандии являются ярким примером мужества и решительности народов, объединённых борьбой за свободу и независимость.

Также глава Белоруссии поздравил с Днём Победы председателя КНР Си Цзиньпина и руководителей других государств.

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