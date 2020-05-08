Лукашенко пригласил на парад Победы переболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c7fea242-911d-11ea-8489-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию об отправке приглашений на парад Победы людям, переболевшим COVID-19. Он заявил, что был бы рад видеть из на мероприятии.

По его словам, они победили то, «что в голову вбили людям недобросовестные политики», передаёт БелТА. При этом заставлять жителей Минска приходить на акцию не будут.

Мы никогда на парад, на такие мероприятия в Беларуси нигде, тем более в Минске, двухмиллионном городе, не тащили людей. Это, если хотите, мое кредо, мое требование, — подчеркнул он.

Политик добавил, что считает ситуацию с коронавирусом истерией и психозом.

Люди просто стали бояться. И нам дорого стоило успокоить людей. И я похвалил их совсем недавно — и наших стариков, и молодёжь — весь наш народ. Мы рассказали честно и откровенно людям, как надо себя вести, а все остальное — в руках людей, — заключил он.

Несколькими днями ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у страны «свои методы и свой путь преодоления этого несчастья». Он заверил, что власти ведут постоянный мониторинг ситуации и не станут рисковать здоровьем граждан. Тем не менее в республике официально не стали ограничивать работу предприятий и продолжают подготовку к параду Победы 9 мая.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что эпидемиологическая обстановка на территории государства «более или менее нормальная». Он также обратил внимание на то, что Белоруссия после распада СССР не закрыла ни одну инфекционную больницу.