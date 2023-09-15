Лукашенко предложил Путину подумать о сотрудничестве с КНДР «на троих»

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Президент РФ Владимир Путин с президентом Александром Лукашенко

Россия, Белоруссия и КНДР могут подумать о сотрудничестве «на троих», сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что у Белоруссии в отношениях с КНДР найдется «кусок работы» с учетом тех проблем, которые существуют.

Наблюдал внимательно за последними вашими тяжелыми этими рабочими днями. Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Потому что сам был там. Мы с вами посещали этот космодром ранее. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия. Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам, — сказал Лукашенко.

Президенты России и Белоруссии начали переговоры в Сочи 15 сентября. Сообщалось, что основными темами станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике.

Путин перед встречей со своим белорусским коллегой сообщил, что собирается проинформировать президента соседней страны о ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Путин добавил, что планирует обсудить с Лукашенко ситуацию на Украине.

Ранее Россию с официальным визитом посетил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Как отметил российский президент, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах — транспортном сообщении, логистике и работе морского порта.