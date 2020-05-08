Лукашенко поздравил Путина с 75-летием Победы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравительное послание по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В послании Лукашенко отметил неоценимый вклад в общую Победу над фашизмом белорусов и россиян.

Мы гордимся силой духа и беспримерным мужеством доблестных воинов и тружеников тыла. Склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за Отечество, — отметил глава Белоруссии.

Он также добавил, что проверенные в тяжелейших испытаниях военного времени дружба и взаимовыручка наших народов, останутся незыблемой основой для дальнейшего стратегического развития белорусско-российского партнерства.

Лукашенко также направил поздравительные послания премьер-министру России Михаилу Мишустину, председателю Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и Патриарху Московского и всея Руси Кириллу.

Власти Белоруссии не стали отменять парад по случаю 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Минобороны республики заявили, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет его провести. На праздничном параде 9 мая в Минске Россию будет представлять посол Дмитрий Мезенцев, сообщал NEWS.ru.