Лукашенко попросил Россию понять желание сохранить многовекторную политику

https://static.news.ru/photo/b2b59c1c-1ad7-11eb-8f64-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусские власти не смогут отказаться от многовекторной политики, поскольку страна является географическим центром Европы.

Да, у нас была и будет многовекторная внешняя политика. Мы — географический центр Европы, куда нам деваться? Россия прекрасно должна нас понимать, — заявил Лукашенко.

По его словам, Белоруссия никогда не отвернётся от России и не бросит в её сторону камень в том случае, если в ней будут видеть младшего брата, защищая и поддерживая его, как это сделал в «это непростое время» российский лидер Владимир Путин.

Это моя Россия. Мы никогда так не поступим, — цитирует Лукашенко БелТА.

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия представляют собой «две семьи, произрастающие из одного корня». При этом белорусский народ будет делать то, что выгодно ему. Лукашенко напомнил, что Россия сотрудничает с Евросоюзом и НАТО, Белоруссия находится западнее, поэтому тоже должна взаимодействовать с этим структурами.

Как писал NEWS.ru, глава Белоруссии рассказал о договорённости с Путиным «быть опорой друг другу».

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.