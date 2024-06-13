Киргизские банки перестали принимать переводы из России Популярные банки Киргизии приостановили операции по денежным переводам из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд популярных банков в Киргизии приостановил работу с системами денежных переводов из России, следует из сообщений на официальных сайтах этих финансовых учреждений. Меры объясняются техническими работами, а в некоторых случаях — волатильностью валютного курса.

В связи с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка введено временное ограничение по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации). При этом, все денежные средства клиентов по рублевым счетам находятся в полной сохранности, — сообщили в Мбанк.

Ограничения ввели такие крупные банки, как РСК-банк, «Компаньон», Мбанк и еще пять финансовых организаций. Недоступными оказались основные системы переводов, среди которых «Юнистрим», Contact, «Золотая корона» и «Сбербанк-онлайн».

Минфин США 12 июня ввел новые санкции против 30 физических лиц и более 200 российских и китайских структур. Под санкции подпали «Русгаздобыча», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара» и Амурский металлургический комбинат, ООО «Мурманск СПГ», «Движение первых», МосБиржа, НРД и НКЦ, а также другие предприятия.

Вскоре акции МосБиржи резко упали. Площадка сообщила, что не будет проводить торги долларом США и евро 13 июня.