https://static.news.ru/photo/23a98b14-e770-11e9-8709-fa163e074e61_660.jpg Фото: km-oblrada.gov.ua

Депутаты Хмельницкого областного совета потребовали не допустить исполнения документа, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины — «формулы Штайнмайера».

Парламентарии после заседания опубликовали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде, передаёт РИА Новости .

Не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям ни при так называемой «формуле Штайнмайера», ни путём внесения изменений в законодательство Украины, — указано в сообщении.

Кроме того, депутаты считают необходимым привлечь к ответственности всех предателей украинского государства. В их число вошли те, кто «работал на оккупационную администрацию, участвовал в боевых действиях против украинских подразделений и совершал другие преступления».

Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября.Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей Украины. 2 октября в столице страны прошли акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции».

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что согласование текста «формулы» ещё не означает готовности Украины к саммиту в «нормандском формате». Перспектива проведения встречи также зависит от разведения вооружённых сил в Донбассе в районе Петровского и Золотого, писал News.ru.