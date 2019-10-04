Согласование текста «формулы Штайнмайера» ещё не означает готовности Украины к саммиту в «нормандском формате». Перспектива проведения встречи также зависит от разведения вооружённых сил в Донбассе в районе Петровского и Золотого. Зафиксировать разведение должна Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации, его комментарий размещён на
Выполнение этих поручений как раз и открывает путь для нового саммита «нормандской четвёрки». В ином случае встреча ради встречи вряд ли востребована. Украинскому руководству не стоит пытаться использовать саммит в «нормандском формате» только для решения своих внутриполитических задач, а не для продвижения в урегулировании, — подчеркнул Лукашевич.
«Нормандский формат» подразумевает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе на высшем уровне (главы государств и правительств, министры иностранных дел) представителей четырёх стран — России, Украины, Франции и Германии.
Как сообщал News.ru, украинская делегация в Контактной группе по урегулированию конфликта подписала «формулу Штайнмайера» — документ, регулирующий порядок местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.
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