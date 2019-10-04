https://static.news.ru/photo/7d30a140-e761-11e9-bfea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Согласование текста «формулы Штайнмайера» ещё не означает готовности Украины к саммиту в «нормандском формате». Перспектива проведения встречи также зависит от разведения вооружённых сил в Донбассе в районе Петровского и Золотого. Зафиксировать разведение должна Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации, его комментарий размещён на сайте российского МИДа. Пострпед напомнил, что на последней встрече «нормандской четвёрки» в полном составе в 2016 году стороны пришли к пониманию необходимости разведения сил на ряде участков линии соприкосновения в Донбассе и письменной фиксации в Контактной группе «формулы Штайнмайера».

Выполнение этих поручений как раз и открывает путь для нового саммита «нормандской четвёрки». В ином случае встреча ради встречи вряд ли востребована. Украинскому руководству не стоит пытаться использовать саммит в «нормандском формате» только для решения своих внутриполитических задач, а не для продвижения в урегулировании, — подчеркнул Лукашевич.

«Нормандский формат» подразумевает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе на высшем уровне (главы государств и правительств, министры иностранных дел) представителей четырёх стран — России, Украины, Франции и Германии.

Как сообщал News.ru, украинская делегация в Контактной группе по урегулированию конфликта подписала «формулу Штайнмайера» — документ, регулирующий порядок местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.