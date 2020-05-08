Страны СНГ

Границу Таджикистана и Киргизии обстреляли из миномёта

18:48, 08 мая 2020
Фото: gps.gov.kg

Три киргизских пограничников пострадали при миномётном обстреле границы с Таджикистаном. Один из них получил ранение в голову.

Сотрудники таджикского погранконтроля использовали автоматы Калашникова и РПГ, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информатор считает, что удар мог быть спланирован.

Накануне Государственная пограничная служба Киргизии сообщала о конфликте граждан страны с таджиками недалеко от границы. Инцидент произошёл из-за неописанного участка земли.

Как писал NEWS.ru ранее, тела 17 мигрантов доставили в Узбекистан из России сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции (АВТМ) среднеазиатской республики.

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