Границу Таджикистана и Киргизии обстреляли из миномёта

https://static.news.ru/photo/3dee45e0-9144-11ea-ab8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: gps.gov.kg

Три киргизских пограничников пострадали при миномётном обстреле границы с Таджикистаном. Один из них получил ранение в голову.

Сотрудники таджикского погранконтроля использовали автоматы Калашникова и РПГ, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информатор считает, что удар мог быть спланирован.

Накануне Государственная пограничная служба Киргизии сообщала о конфликте граждан страны с таджиками недалеко от границы. Инцидент произошёл из-за неописанного участка земли.

Как писал NEWS.ru ранее, тела 17 мигрантов доставили в Узбекистан из России сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции (АВТМ) среднеазиатской республики.