Границу Таджикистана и Киргизии обстреляли из миномёта

Три киргизских пограничников пострадали при миномётном обстреле границы с Таджикистаном. Один из них получил ранение в голову.
Сотрудники таджикского погранконтроля использовали автоматы Калашникова и РПГ,
Накануне Государственная пограничная служба Киргизии сообщала о конфликте граждан страны с таджиками недалеко от границы. Инцидент произошёл из-за неописанного участка земли.
Как писал NEWS.ru ранее, тела 17 мигрантов доставили в Узбекистан из России сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции (АВТМ) среднеазиатской республики.
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