Генерал ФСБ вступился за белорусских силовиков

https://static.news.ru/photo/d97e81c4-dca7-11ea-aa03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Появившиеся в Интернете видео, которые якобы свидетельствуют о чрезмерной жестокости белорусских силовиков при столкновениях с демонстрантами, прокомментировал генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. Он порекомендовал не спешить с обвинениями в адрес сотрудников правоохранительных органов.

Генерал пояснил, что стычки митингующих и силовиков зачастую похожи не дворовые драки. В таких ситуациях не всегда удаётся действовать согласно инструкциям, в результате чего возможны перегибы со стороны стражей порядка. При этом он подчеркнул, что подобные случаи единичны.

Милиционеры — это такие же пацаны, только на государственной службе. И когда к ним применяют насилие, они отвечают тем же, потому что понимают: если не ответят — процесс будет нарастать, — сказал эксперт «МК».

Он отметил, что первоочередная задача силовиков — «остановить беспорядки, а не сражаться с людьми».

Генерал также добавил, что события в Белоруссии подаются в Сети однобоко. Множество фото-и видеосвидетельств действий силовиков, но при этом поведение протестующих остаётся за кадром.

Протестные акции в республике начались после президентских выборов. Демонстранты недовольны итогами голосования, согласно которым в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Силовики используют при разгоне протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули и водомёты. В Бресте они открыли огонь на поражение при столкновении демонстрантами, которые были вооружены арматурой.

Ранее NEWS.ru писал, что в правительстве Германии назвали происходящие в Белоруссии события «волной репрессий». В Берлине отметили, что ЕС изучает вопрос о введении санкций в отношении лиц, ответственных за разгон демонстрантов.