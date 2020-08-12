В Берлине назвали белорусские события «волной репрессий»

https://static.news.ru/photo/651f209e-dc9e-11ea-a1f6-fa163e074e61_660.jpg Штеффен Зайберт Фото: Felix Zahn/photothek.net/Global Look Press

В правительстве Германии усомнились в демократическом характере президентских выборов в Белоруссии, а разгон силовиками участников акций протеста охарактеризовали как репрессии.

Правительство ФРГ осуждает любое проявление насилия против мирных демонстрантов в Минске и других населённых пунктах Белоруссии. Это настоящая волна репрессий, — цитирует ТАСС официального представителя кабмина Штеффена Зайберта.

Он также отметил, что Евросоюз может ввести ограничения в отношении лиц, которые ответственны за силовой разгон протестующих. В настоящее время этот вопрос изучается сообществом.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. После этого в стране начались несанкционированные акции протеста недовольных результатами голосования. Согласно данным ЦИК республики, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Для разгона протестующих силовики применяют водомёты, слезоточивый газ и другие спецсредства. Кроме того, в Бресте они открыли огонь на поражение во время стычки с вооружёнными арматурой демонстрантами. В результате столкновений пострадали десятки человек, более шести тысяч задержаны.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения» Белоруссии для привлечения к событиям в республике внимания мировой демократической общественности, а также борьбы с «насильственным захватом власти» Лукашенко. Он назвал режим Лукашенко нелегитимным, а победительницей в выборах — Светлану Тихановскую.