Эксперты назвали срок завершения действий России на Украине

Российские Вооружённые силы могут завершить спецоперацию на Украине за пять дней. Такое мнение высказали опрошенные «Известиями» эксперты, пояснив, что столько времени должны занять основные действия вне крупных городов. Однако точной уверенности у них в этом нет из-за постоянно меняющейся обстановки.

Как рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, в ходе действий на Украине могут быть освобождены восток, центр и юг Украины, а также создан коридор до Приднестровья, однако о присоединении территорий речи не идёт. После этого могут начаться переговоры о признании республик и изменении границ.

Пока рано предполагать, о чём там может идти речь, ситуация меняется на глазах, — заявил Абзалов.

В свою очередь директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин сообщил о заметном продвижении войск в Донбассе и в районе Харькова. По его словам, манёвр вне Донбасса нужен для окружения и ликвидации сил Украины на востоке, тогда как в Донбассе действуют наиболее боеспособные и укреплённые украинские силы. Между тем быстрое продвижение возможно за пределами Донбасса, где плотность и качество войск значительно ниже.

Ранее издание ZN.ua опубликовало шесть требований, которые Москва якобы выдвинула Киеву, потребовав закрепить их в украинской конституции. По данным издания, в числе этих требований, помимо денацификации и демилитаризации, значится признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми. Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО и сделать русский язык вторым официальным в стране. Комментируя публикацию, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал «перестать есть в таких объёмах российскую пропаганду», перепечатку которой «по наивности» допускают СМИ.