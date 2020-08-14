Депутата Европарламента не пустили в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/39f49f3a-de55-11ea-8c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутату Европарламента Роберту Бедроню 14 августа было отказано во въезде в Белоруссию в аэропорту Минска, однако причины этого решения не называются.

В районе 17:20 был не пропущен <...> гражданин республики Польша Роберт Бедронь. Ему было отказано во въезде на территорию нашей страны, — сообщил Tut.by официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

Он напомнил, что в соответствии со статьёй 31 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства» органы, принявшие решение об отказе или о запрете въезда, не обязаны информировать иностранца об основаниях его принятия.

Уточняется, что Бедронь, являющийся руководителем делегации Европарламента по связям с Белоруссией, собирался посетить страну со своим коллегой из Литвы Петрасом Ауштрявичюсом. Они намеревались встретиться с задержанными во время акций протеста людьми, представителями кабмина, неправительственных организаций и независимых СМИ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание о протестах с членами Совбеза страны. Он заявил, что на акциях белорусов «заводаторами» являются люди из других стран. Он посоветовал гражданам «не высовываться» на улицы и добавил, что в республику «понаехали» из Польши, Голландии, Украины.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко. По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru.