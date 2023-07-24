ЧВК «Вагнер» рвется на «экскурсию» в Польшу. Чем она может закончиться? Варшава обеспокоена словами президента Белоруссии Александра Лукашенко

Фото: Телекомпания «ВоенТВ»/ТАСС

Боевое слаживание военнослужащих Вооруженных сил Белоруссии и бойцов ЧВК «Вагнер» на полигоне Брестский

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о создании саперного батальона в Сувалкском коридоре, расположенном между Белоруссией и Россией. Такой приказ он отдал после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о желании вагнеровцев «сходить на экскурсию» в Польшу. По мнению экспертов, многие командиры из ЧВК «хотят атаковать» город Жешув, через который на Украину идет поток натовского оружия. О возможном развитии событий на польско-белорусской границе — в материале NEWS.ru.

Что заявила Польша после слов Лукашенко

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил о планах сформировать новый саперный батальон, разместив его в городе Августове в Сувалкском коридоре, на северо-востоке страны. «Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя», — цитирует Блащака ТАСС.

На прошлой неделе Минобороны Польши сообщило, что из западной части страны в восточную, к границе Белоруссии, будут передислоцированы две бригады. Такое решение было принято после того, как белорусская армия заявила о планах провести с другой стороны границы, в районе Бреста, маневры с участием ЧВК «Вагнер».

Также в понедельник посол США в Польше Марк Бжезиньский объявил, что в следующем месяце под Варшавой пройдут польско-американские учения авиации с применением вертолетов Apache.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь На полигоне Брестский проходят занятия по тактико-специальной подготовке с привлечением бойцов ЧВК «Вагнер»

Что сказали про Польшу Путин и Лукашенко

В воскресенье, 23 июля белорусский лидер Александр Лукашенко в публичной части своей встречи с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос о ЧВК «Вагнер», часть которой в начале месяца передислоцировалась в Белоруссию. По словам белорусского президента, его «начали напрягать бойцы ЧВК „Вагнер“», которые хотят на Запад: «Говорю, вам зачем на Запад?» «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — передал ответ вагнеровцев Лукашенко.

Лукашенко также привез Путину карту, на которой, по его словам, обозначена переброска Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства. «Наемников уже подключили немало, включая основные стратегические резервы», — предупредил Лукашенко.

Ранее, во время оперативного совещания с Советом безопасности Путин заявил, что Польша «получила значительную часть западных земель благодаря решению советского лидера Иосифа Сталина».

«Это именно так: западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», — добавил президент России.

Фото: president.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Почему Польша заинтересовала ЧВК «Вагнер»

Почему, помимо Варшавы, ЧВК «Вагнер» заинтересовалась не северным городом Сувалки, а южным Жешувом, рассуждает бывший белорусский сенатор аналитик Александр Зимовский.

«В 12 километрах от этого города находится аэродром Жешув-Ясонька, который натовцы перепрофилировали в хаб для переброски вооружений на Украину. Аэродром хороший, может принимать Boeing 747 и транспортники С-17 Globemaster. И от него всего 100 километров трассы прямо до украинского Яворова, где находится полигон. За счет этого хаба срок прибытия новой техники, например танка Bradley из США, на восточный фронт возле запорожского села Пятихатки не превышает пять — семь суток», — поделился аналитик с NEWS.ru. При этом от Бреста до Жешува примерно 250 километров.

По мнению Зимовского, в силу огромного потока вооружения, включая танки, ЗРК, крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow и HIMARS, попадающего на Украину именно через этот хаб, аэродром давно привлекает к себе внимание ВС РФ.

«Лукашенко, очевидно, впечатлен дерзким рейдом вагнеровцев на Москву и поэтому решил озвучить в беседе с Путиным предположение о возможности „пощекотать эту саму Жешув-Ясоньку"», — допустил Зимовский.

Ранее начальник штаба «Вагнера» с позывным Маркс сообщал, что в Белоруссию прибудет до 10 тысяч бойцов ЧВК, напомнил собеседник NEWS.ru.

Чем может обернуться «экскурсия» ЧВК «Вагнер» в Польшу

Вагнеровцам надоело «окопное противостояние», которое стало возможным из-за того, что почти 50 стран помогают Украине, заявил NEWS.ru военный обозреватель Михаил Онуфриенко. «Бойцы хотят наступать! Это нормальное состояние любого мотивированного военного, который искренне убежден в правоте своего дела. Вагнеровцы хотят уничтожить врага, а он находится не только на территории, подконтрольной киевскому режиму. „Вагнер“, я уверен, готов идти до Ла-Манша», — полагает обозреватель.

По мнению Онуфриенко, эти настроения разделяет подавляющее большинство российского общества. «Напомню, что ЧВК „Вагнер“ — это единственное российское подразделение, которое в нынешнем году освобождало города. Это Артемовск, ставший символом наших устремлений», — добавил Онуфриенко.

Прорыв на польскую территорию «Вагнеру» вполне по силам, но отправляться в такой поход пока рано, полагает он. Аналитик уверен, что сначала «нужно разобраться с территорией», подконтрольной Киеву.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош пояснил в беседе с NEWS.ru, что столь смелые допущения, как военный прорыв через польскую границу, достаточно опасны. «Думаю, это говорится сгоряча. Вторжение иностранных войск на территорию Польши приведет к действию пятой статьи устава НАТО — нападение на одного члена организации расценивается как нападение на все ее страны», — предупредил эксперт.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Совместная тренировка подразделений сил специальных операций Вооружённых сил Республики Беларусь и бойцов ЧВК «Вагнер»

Как эксперты оценивают вероятность атаки польской границы

Как подчеркнул Бартош, странам НАТО будет неважно, подчиняется ли ЧВК приказам из Минска, есть ли у нее вообще официальная регистрация в Белоруссии. По его мнению, Минск контролирует все вооруженные формирования в пределах страны.

«Поскольку они размещены на территории Белоруссии, конечно же, у властей — полный контроль за их действиями. Такого не может быть, что „Вагнер“, наплевав на все, отправится с оружием атаковать польскую границу», — считает член Академии военных наук.

Гипотетический рейд «Вагнера» на польские города не отвечает интересам Союзного государства, заявил NEWS.ru доктор военных наук Константин Сивков. «Это полная глупость. Больше того, это означает войну против НАТО. Кто начинает провоцировать белорусско-польскую войну, тот работает фактически на врага», — сказал собеседник.

Что сказали в Госдуме о планах «Вагнера»

16 июля глава комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» сказал, что «Вагнер» переброшен в Белоруссию не только для обучения белорусских военных. «Готов „ударный кулак“, который возьмет этот несчастный коридор за считаные часы», — заявил Картаполов.

Сувалкский коридор — 100-километровая по длине зона польской территории, расположенная между Белоруссией и Россией.

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Бойцы ЧВК «Вагнер»

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