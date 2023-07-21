В России назвали причину молчания ЦРУ о подготовке мятежа «Вагнера» Сенатор Карасин: США не сообщили России о подготовке мятежа из-за плохих отношений

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

ЦРУ располагало информацией о подготовке мятежа ЧВК «Вагнер», но не поделилось ею с Москвой из-за плохих отношений между странами, считает руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В беседе с Lenta.ru он пояснил, что Вашингтон считает Россию недружественной страной.

Электронные формы разведки, прослушивания и подглядывания в США и на Западе в целом развиты довольно сильно. Они активно используются в интересах внешней политики страны, подрыва позиций недружественных стран, а с недавних пор мы стали в Вашингтоне считаться таковой страной, поэтому никакого удивления нет, — сказал сенатор.

Он также напомнил, что ЦРУ, будучи разведывательной организацией, вряд ли будет делиться всей своей информацией с мировой общественностью.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после попытки мятежа «Вагнера» заявил, что США знали о его подготовке. Он назвал эти события «ожидаемыми».

Попытка вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» произошла вечером 23 июня. Спустя сутки пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила, что он провел переговоры с бизнесменом Евгением Пригожиным и убедил его остановить мятеж.