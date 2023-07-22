Зачем Зеленский упорно долбит по российским АЭС ВСУ не оставляют попыток поразить АЭС на территории РФ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Нарастающие атаки украинских беспилотников против двух российских АЭС – Курской и Воронежской – отражают общую ставку Киева на использование фактора ядерных провокаций и на нагнетание напряженности вокруг подобных демаршей. Такими действиями Зеленский надеется решить сразу несколько проблем.

Перебить негативный фон Вильнюса

На первый взгляд, атаковать дронами российские АЭС бессмысленно и бесполезно. Такие объекты не разрушить даже прямым ракетным ударом. Но украинские дроны продолжают лететь в сторону АЭС. В чем тут замысел «Квартала 95»? Конечно, можно надеяться на то, что такие действия спровоцируют панику в российской глубинке. Но сейчас, видимо, важнее отвлечь украинский социум от неприятных пиар-последствий саммита НАТО в Вильнюсе, где Владимиру Зеленскому фактически указали на его место и к тому же напомнили, что надо не столько требовать увеличения разнообразной помощи, сколько благодарить за то, что уже выдано.

Создается полное впечатление утраты режимом минимальной дееспособности, что мало соответствует постоянно декларируемой роли Украины как чуть ли не силы, решающей судьбу Европы. Тем более что появившиеся утечки свидетельствовали о том, что и Эммануэль Марон, и Джо Байден довольно жестко предупредили Киев о недопустимости подготовки атак на Запорожскую АЭС. Европу явно не устраивала перспектива ядерных ветров, достигающих и территорий ряда европейских стран. К тому же в мозговых центрах объединенного Запада понимали, что списать такой катаклизм на Россию не удастся, даже ритуально обвиняя Москву в том, что ее «агрессия» — первопричина всего.

Вот почему в Киеве стараются показать, что никто ему не указ. А потому появляется информация, что Зеленский вновь обсуждает с «воскресшим» Будановым некие меры в отношении ЗАЭС. И провокационные атаки против российских ядерных объектов также вписываются в программу демонстрации своей независимости в принятии самых рискованных решений.

А после очередного нападения на Крымский мост и замораживания зерновой сделки руки у властей в Киеве в еще большей степени развязаны.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Поврежденная часть на Крымском мосту

Большой ядерный шантаж

Не исключено, что загнанный в угол Киев, проваливавший свой раздутый «контрнаступ», все острее осознает конечность и западной поддержки. Между тем Зеленский со своей командой прекрасно понимают очень неприятную для себя вещь: их режим может вольготно чувствовать себя только на фоне ведущихся боевых действий, играя роль антироссийского тарана. Любая форма перемирия, пусть и просто замораживание конфликта, может привести к серьезному разбору накопившихся экономических и политических проблем. А возможно, и к замене руководства страны на новых деятелей, не замаранных военными преступлениями. И, как теперь намекают, и причастностью к взрывам «Северных потоков».

И не исключено, что в головах украинских стратегов рождаются самые фантастические замыслы, направленные на то, чтобы заставить западных покровителей продолжать помощь в тех же масштабах. И в этой связи нельзя исключить, что Киев даст понять, что в критической ситуации неизбежного поражения не останется ничего иного, как спровоцировать новый Чернобыль.

Что решат Россия и США

В ходе встречи на полях саммита в Индонезии Сергей Лавров в очередной раз предупредил коллегу Блинкена о том, что Россия рассматривает истребители F-16 в качестве штатных носителей ядерного оружия. Что предполагает жесткую реакцию на их использование. В напряженной ситуации утраты доверия никто ведь не станет разбираться в том, что прикреплено к самолетной подвеске. Особенно если истребитель поднимется с аэродрома Польши или Румынии.

Со своей стороны, американцы хотят получить от России железные гарантии неприменения ТЯО и, уж тем более, СЯО. А значит, речь пока идет о контролируемой эскалации, не предполагающей крайней ядерной фазы. И в этой связи украинские игры вокруг мирного атома могут стать детонатором серьезных осложнений.