Россия объявила морскую блокаду: что это значит для Украины и кто ее спасет С 20 июля любые идущие на Украину корабли считаются законной целью для российского ВМФ

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В ночь на четверг вокруг Украины вновь сомкнется кольцо морской блокады. Поскольку зерновая сделка завершилась, Минобороны России отныне рассматривает любые суда, следующие в украинские порты, как законную военную цель. Какими путями Украина попытается обойти запрет и при каких условиях Москва может вернуться к сделке, — в материале NEWS.ru.

Что сказано в заявлении Минобороны

«В связи с прекращением функционирования черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 00:00 мск 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения», — сообщили в среду в Минобороны. Сами страны, под чьими флагами ходят такие суда, будут отныне считаться «вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима», добавили в ведомстве.

Кроме того, ряд акваторий в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Предупреждения «об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», подчеркнули в военном ведомстве.

Фото: Martin Grimm/picture alliance/Global Look Press

Как «Сергей Котов» расстрелял дрейфующую мину близ Босфора

Незадолго до завершения зерновой сделки, 14 июля, Минобороны РФ уже выпускало предупреждение о том, что маршрут в украинские порты перестал быть надежным. Правда, Украина в сообщении прямо не упоминалась. «Командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря», — рассказали тогда в министерстве.

А утром 19 июля Минобороны обнародовало видеозапись, подтверждающую, что маршрут из Одессы в Стамбул опасен. «Патрульным кораблем „Сергей Котов“ Черноморского флота, выполняющим задачи в юго-западной части Черного моря в 180 км северо-восточнее пролива Босфор, была обнаружена сорванная дрейфующая украинская мина», — сообщили в ведомстве. На опубликованных кадрах видно, как вертолет Ка-27 расстреливает дрейфующую мину из пулемета.

Согласится ли Турция сопровождать суда с украинским зерном

17 июля Москва объявила об отказе продлевать зерновую сделку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности утратили силу, так как российские условия не были выполнены. После этого президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность продолжать сделку без участия России и направил соответствующее предложение в Турцию и ООН.

В Киеве и ранее выражали надежду на такой сценарий. Особенно громко — в аграрном лобби. Так, 11 июля зампред Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщал как о факте, будто бы Турция согласилась сопровождать суда с украинским зерном к Босфору силами кораблей своих ВМС. Между тем от Анкары никаких подобных обещаний не звучало.

А вечером 18 июля Bloomberg опубликовал сообщение одного из турецких чиновников, он заявил, что Украине не стоит рассчитывать на поддержку со стороны Турции в вопросе военного сопровождения судов, покидающих украинские порты. Анкара не хочет подвергать свои корабли опасности, зато рассчитывает на «возобновление сделки с участием России».

Фото: Turkish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Атака на военные объекты Одессы стала предвестником морской блокады

Тем временем в ночь на 18 и на 19 июля Вооруженные силы России нанесли серию воздушных ударов по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в Одесской и Николаевской областях.

Как пояснили в Минобороны, на объектах готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. Так, в ночь на 19 июля ВС РФ провели «комбинированную атаку» по целям украинской армии в Одессе. Как предполагается, применялись ракеты Х-22 и «Калибр», а также дроны «Шахид». Мэр города Геннадий Труханов признал, что удары стали самыми мощными с начала конфликта. Он подчеркнул, что погибших нет, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По словам мэра, в результате ударов повреждены жилые дома в двух районах города. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Находящийся в Одессе корреспондент Wall Street Journal сообщал, что установленные в городе системы ПВО истощились после удара российской армии. По его словам, ПВО не удалось сбить ни одну из ракет, запущенных по военным аэродромам.

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

К утру 19 июля стало ясно, что Россия де-факто вновь ввела морскую блокаду Украины (ранее она действовала с 24 февраля до 22 июля 2022 года, когда в Турции были заключены черноморские договоренности). К такому выводу пришел немецкий аналитик Юлиан Рёпке. Он обратил внимание: после ночных ударов в портах Одессы и Николаева застряли 12 грузовых судов, поскольку обстрелы делают невозможной работу портов. «Ни один сухогруз не зашел на Украину с начала российских бомбардировок», — посетовал Репке, выступая в газете Bild.

Киев хочет экспортировать хлеб без согласия Москвы

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев не верит, что Украина рискнет привлечь военный флот Турции или других стран НАТО для защиты судов. «Даже если их будут сопровождать американские или турецкие корабли, это не помешает России их поразить. Это не значит, что мы будем воевать с США или Турцией, но нам ничего не помешает затопить украинский корабль», — пояснял NEWS.ru эксперт.

Другой военный аналитик, Александр Артамонов предположил в интервью NEWS.ru, что Москва объявит нейтральные воды, где проходят караваны с зерном, запретной зоной. «Россия могла бы атаковать нарушителей авиационными средствами, подлодками, кораблями, береговыми батареями, а также другим вооружением», — допустил он.

Как считает ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, выход из зерновой сделки дает России возможность наносить удары по терминалам, портам и другой военной инфраструктуре, бывшей частью зернового коридора.

Фото: Вадим Савицкий Порт в Одессе

Что такое зерновая сделка, зачем ее заключали

Зерновая сделка была ответом на мировой продовольственный кризис, который возник после начала конфликта на Украине. До СВО Киев занимал второе место в мире по экспорту пшеницы (10%) и первое место по поставкам кукурузы (15%). Кризис вызвал резкий рост цен на продовольствие, от которого пострадали бедные страны с высокой потребностью в хлебе.

Сделка гарантировала безопасность судов, которые перевозили сельхозпродукцию из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Взамен Россия получала содействие ООН в экспорте своей сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Киевская пресса не исключает, что Украина теперь задействует свои порты, расположенные на реке Дунай, ведь российский ВМФ не контролирует эту акваторию. Эти порты не участвовали в зерновой сделке. Как сообщил изданию «Страна» источник в транспортной сфере, речные порты Дуная — Измаил и Рени — интенсивно работали все время после начала СВО.

«Но в них суда попадали, не заходя в территориальные воды Украины в Черном море. Суда заплывали через румынские территориальные воды в дельту Дуная, а затем уже по реке (не по морю) пересекали границу с Украиной и заходили в Измаил или Рени. Однако там пропускная способность многократно меньше, чем у зернового коридора. Тем более там осадка порядка 7 метров. И большие корабли не зайдут», — посетовал источник.

Когда Москва вновь откроет зерновой коридор

Вечером в среду завершение черноморских договоренностей прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Выступая на совещании с правительством, он напомнил, что Москва проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая сделку. Однако договоренности, по его словам, использовались для обогащения крупного европейского и американского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины. Российские потери в аграрной сфере составили $1,2 млрд, сообщил глава государства.

«Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе», — заявил президент.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

При этом глава государства не исключил, что Москва вновь откроет коридор в Черном море, если будут реализованы «все без исключения ранее согласованные принципы участия» в сделке. Среди этих принципов Владимир Путин назвал вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений, снятие препятствий для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают такие поставки, возобновление поставок в Россию запчастей и комплектующих для техники, разблокирование российских активов, связанных с сельхозотраслью.

В частности, России нужны не обещания и идеи о подключении к системе SWIFT, а действия, заявил Путин.

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