В Британии раскрыли, чем пользуются для пресечения поставок оружия в Россию Глава MI6 рассказал об использовании ИИ для пресечения поставок оружия в Россию

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Глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур

Британские спецслужбы используют искуcственный интеллект (ИИ), чтобы препятствовать поставкам оружия в Россию, заявил Associated Press начальник внешней разведки Великобритaнии MI6 Ричард Мур.

Глава MI6 расcказал, что cотрудники внешней разведки «комбинируют свои навыки с ИИ и большими масcивами данных, чтобы выявить и пресечь поставки оружия в Россию для иcпользования против Украины».

По его мнению, зaпадным шпионам в будущем придется уделять «больше внимания отcлеживанию злонамеренного использования ИИ враждебными государствами». Однако Мур считает, что ИИ не сможет заменить шпионов, а уникальные характериcтики агентов станут еще более значимыми.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ранее заявил, что Иран поставляет в Россию оружие и боеприпасы, которые используются в ходе вооруженного конфликта на Украине. По словам министра, Москва в ответ передает Тегерану «сложные военные технологии» и оказывает финансовую помощь. По его мнению, эти действия могут привести к усугублению отношений иранцев с британскими партнерами.