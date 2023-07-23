Бойцы ЧВК «Вагнер» попросились у Лукашенко «на экскурсию» в Варшаву Лукашенко: бойцы ЧВК «Вагнер» хотят «сходить на экскурсию» в Варшаву

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Боец ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать бойцы ЧВК „Вагнер“», которые желают отправиться на Запад «на экскурсию». По словам белорусского лидера, которые приводит ТАСС, бойцы «Вагнера» сейчас расположены в центре страны и знают, что происходит вокруг Союзного государства.

Нас стали напрягать вагнеровцы: «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — сказал Лукашенко.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в настоящее время ЧВК «Вагнер» не принимает участия в боевых действиях на Украине. При этом он отметил, что не может ничего сказать о будущем частной военной компании.

До этого командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев сообщил, что ВСУ решили укрепить участки северной границы из-за прибытия в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, в Черниговской области на одном из направлений вырыто более 40 км противотанковых рвов и установлено более 30 тысяч минных ловушек.