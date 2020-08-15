Белорусские силовики избили пилота «Белавиа»

https://static.news.ru/photo/c5175afa-dee9-11ea-abf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: belavia/facebook.com

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии избили пилота авиакомпании «Белавиа». Мужчина ехал по Минску на велосипеде.

Об этом журналистам «Медиазоны» рассказал сотрудник перевозчика, который пожелал остаться анонимным.

Сломаны пальцы. Возможно, не сможет летать, — поделился он.

15 августа в центральном офисе компании руководство встречалось с сотрудниками.

Нас просили не идти на забастовку, иначе компания умрёт сегодня же. Хотя по лицу говорившего было видно, что ему тяжело об этом просить, — отметил собеседник журналистов.

При этом, по информации «Белсата», сотрудники авиакомпании и аэропорта «Минск-2» вышли на акцию протеста. Они выступают против насилия со стороны силовиков.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, 15 августа люди снова вышли

на площадь Независимости в центре белорусской столицы. Силовиков на улицах города пока не видно