Белорусские силовики избили пилота «Белавиа»

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии избили пилота авиакомпании «Белавиа». Мужчина ехал по Минску на велосипеде.
Об этом журналистам «Медиазоны»
Сломаны пальцы. Возможно, не сможет летать, — поделился он.
15 августа в центральном офисе компании руководство встречалось с сотрудниками.
Нас просили не идти на забастовку, иначе компания умрёт сегодня же. Хотя по лицу говорившего было видно, что ему тяжело об этом просить, — отметил собеседник журналистов.
При этом, по информации «Белсата», сотрудники авиакомпании и аэропорта «Минск-2»
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.
Как писал NEWS.ru, 15 августа люди снова вышли
на площадь Независимости в центре белорусской столицы. Силовиков на улицах города пока не видно
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