Решение Центральной избирательной комиссии Белоруссии о недопуске Виктора Бабарико к президентским выборам не осталось без последствий. Десятки жителей белорусских городов вышли на стихийные митинги протеста: только в столице республики было задержано более двухсот человек. Общественная активность в стране в целом нарастает с конца прошлого года, что многие расценивают как свидетельство кризиса власти. Однако, учитывая прошлый опыт и достаточно жёсткие методы президента РБ Александра Лукашенко по подавлению инакомыслия, перспективы протестного движения под вопросом.
Претензий у белорусов к действующему главе государства накопилось достаточно. Уже с декабря 2019-го, когда Москва и Минск отмечали 20-летие договора о Союзном государстве, на улицы Белоруссии под лозунгами «Интеграция — это оккупация!» выходили противники сближения двух стран. Акции были относительно малочисленными, но резонансными: для наблюдателей было важно не столько количество демонстрантов, сколько сам факт их появления, с учётом прошлого опыта.
На протяжении своего пребывания во главе государства Лукашенко систематически и достаточно жёстко, по международным оценкам, подавлял протестные настроения. Если ещё десять лет назад после президентских выборов в Минске состоялась массовая манифестация, собравшая, по некоторым
В этом контексте нарастание протестной активности выглядит важным симптомом кризиса власти. Предыдущие демонстрации были связаны, как правило, именно с выборами. В последние месяцы к требованиям выходящих на улицы людей о честном и прозрачном голосовании добавились и иные. Во многом рост недовольства правлением Лукашенко связан, в частности, с пандемией коронавируса. Белорусский лидер долгое время отрицал реальную опасность COVID-19 (в более мягкой форме он делает это и сейчас, предлагая, например, лечиться мёдом), и, даже, когда эпидемия охватила страну, не стал вводить жёсткие ограничения. Свою позицию Лукашенко мотивирует, в первую очередь, экономическими соображениями: любое подобие карантина приведёт к простою промышленности и серьёзным финансовым издержкам. Но и этот довод выглядит в случае с Белоруссией не слишком убедительным — даже без введения ограничений экономика страны оказалась в сложной ситуации, а Минск вынужден был запросить у международных кредиторов более $2 млрд. При этом деньги в полном объёме республика до сих пор не получила.
Неудивительно, что отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии в регистрации бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом в президенты лишь усилил протестные настроения. Вечером 14 июля, в день заседания ЦИК, на улицы белорусских городов вышли десятки людей, требующих допустить до выборов не только экс-банкира, но другого соперника Лукашенко — Валерия Цепкало, которого «сняли» с гонки ещё на стадии одобрения подписей. В ходе акций только в Минске было задержано более двухсот человек (треть из них были вскоре отпущены на свободу). Белорусские СМИ
Несмотря на такие жёсткие действия правоохранителей, некоторые эксперты
То что происходило на улицах белорусских городов и, особенно, Минска — не рядовое событие для Беларуси. По данным правозащитников, всего за вечер (14 июля. — NEWS.ru) было задержано около 300 человек. Всего с начала избирательной кампании задержано более тысячи. Это уже абсолютный рекорд и превышает даже итоги избирательной кампании 2010 года. Но самый тревожный сигнал — протестующие не просто сопротивлялись задержаниям, некоторые из них сознательно нападали на милицию. Такого в Беларуси не было очень давно. Эта избирательная кампания отличается от предыдущих ещё и тем, что Лукашенко попросту не пустил на выборы основных соперников и сделал ставку на силовое подавление политических оппонентов. Этим он только усугубил ситуацию — страх радикализировал оппонентов.
По мнению эксперта, выступления 14 июля последними не станут. В белорусской политической традиции самые активные протесты всегда проходят сразу после выборов и этот год вряд ли станет исключением даже в условиях репрессий. Выборы бывают раз в пять лет, и для оппозиции желание рискнуть один раз ради того, чтобы не страдать потом, пойти в «последний и решительный бой» — вполне достаточная мотивация, заключает политолог.
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