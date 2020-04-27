Белоруссия заявила о том, что подала заявки международным кредиторам с целью получения займов для помощи в преодолении эпидемии COVID-19. Такой шаг ещё раз свидетельствует о серьёзных проблемах в экономике республики, которую президент Лукашенко пытается защитить, отказываясь от карантина. Однако займы могут привести к изменению ситуации.

О намерении взять в долг деньги за рубежом заявил в белорусском телеэфире первый заместитель премьер-министра РБ Дмитрий Крутой. По его словам, международные финансовые организации готовы выделять ресурсы, и со многими из них Минск начал переговоры. В их числе — Банк развития Китая, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Международный валютный фонд и другие.

Потенциально это $2-$2,5 млрд. И многие из них (кредиторов) просят, чтобы тоже были предоставлены правительственные гарантии, и я думаю, мы на это пойдём, — подчеркнул Крутой.

Примечательно, что незадолго до заявления зампремьера, президент РБ Александр Лукашенко в очередной раз высказался о возможности введения карантина в республике в связи с эпидемией коронавируса. Белорусский лидер подчеркнул, что нет необходимости в ограничениях, поскольку для дальнейшего восстановления страны нужна работающая экономика и ресурсы. Но сам факт просьбы Минска о займах — красноречивое свидетельство того, что сохранить экономическую стабильность Лукашенко не удалось.

Пока официальной публичной реакции от потенциальных кредиторов Белоруссии не последовало, но то, что они действительно выделят деньги, — вопрос не предрешённый.

Помимо исключительно финансовых гарантий возврата долгов (а с каких средств РБ их будет выплачивать — пока неясно), международное сообщество может предъявить Минску и иные требования. Например — ввести карантин. Белоруссия остаётся одним из двух европейских государств (наряду со Швецией), которые отказались от серьёзных ограничений. На территории обеих стран при этом отмечается устойчивый рост числа заражённых (в РБ — в большей степени). В условиях, когда часть Европы уже постепенно отказывается от карантина, наличие таких неизолированных очагов — серьёзный вызов для всего континента. И исключать возможность финансового давления на Стокгольм и Минск не стоит. При этом Швеция в данном плане гораздо менее уязвима, чем Белоруссия, так как обладает более мощной экономикой.

Александр Лукашенко president.gov.by

При этом, отказавшись от серьёзных ограничений в связи с эпидемией, на которые ему недвусмысленно намекали и в медиа, и в экспертном сообществе, Лукашенко сам же сузил себе пространство для манёвра. Продолжающееся увеличение числа заражённых (к 27 апреля: более 10 тысяч, не менее 72 летальных исходов), похоже, диктует белорусскому лидеру необходимость введения карантина. Но в таком случае, финансовые издержки будут ещё больше, чем сейчас, когда уже выпущен указ «О поддержке экономики» (своего рода половинчатая мера для наиболее подверженных риску сфер промышленности и сельского хозяйства) и запрошены займы за рубежом. Кроме того, личностные особенности характера Лукашенко, регулярно проявляющиеся и в его политике, также вряд ли позволят ему отступить. Поэтому, в любом случае, недовольство президентом продолжит расти.

Вопрос в том, как он будет с этим справляться, особенно в связи с назначенными на лето выборами главы государства. Перенос голосования мог бы улучшить имидж президента, однако пока он от своих планов не отказывается. В то же время, если страна всё-таки не получит зарубежные займы, у Лукашенко появится возможность вновь разыграть карту внешнего давления на республику и под этим лозунгом консолидировать своих сторонников.

Ситуация внутри Белоруссии потенциально несёт в себе и негативные последствия для взаимоотношений Москвы и Минска. Со стороны РБ уже неоднократно звучала критика в адрес РФ, связанная то с неэффективными (по словам Лукашенко) тест-системами для обнаружения коронавируса, то с недостаточной медпомощью в целом, то с якобы отказом России поставлять соседям гречку. Вполне вероятно, что число этих упрёков в ближайшее время будет лишь расти.