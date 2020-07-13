Лукашенко назвал продукт, которым можно лечить коронавирус

https://static.news.ru/photo/2ca3de14-c504-11ea-b386-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Лечиться от заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, можно при помощи мёда. Такого мнения придерживается президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства посетил источник «Голубая криница» в Могилёвской области Белоруссии и пообщался с местными жителями, торговавшими мёдом. Лукашенко рассказал пчеловодам, что сам держит пасеку, а также похвалил их за качество продукции, информирует БелТА.

Сюда нужно приезжать от коронавируса лечиться. Мёд попробовал, окунулся и вылечился, — цитирует политика «Экспресс газета».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что «лучшим лекарством» от СОVID-19 являются сало, лук и чеснок.

А комитет Госдумы по охране здоровья заявил о намерении предложить Министерству здравоохранения использовать методы альтернативной медицины для профилактики COVID-19, а также реабилитации больных, переболевших им, и лечения пациентов с коронавирусом, которые болеют в лёгкой форме. В качестве средств народной медицины члены комитета предложили использовать различные биологически активные добавки (БАД): куркуму, пихту, фенхель, чеснок, черный перец, асафетиду, пажитник, имбирь, лимон, эвкалипт, масло чайного дерева и сосны, лаванду, мёд, корицу, настойку прополиса, кориандр, а также лечение пиявками. Авторы документы подчеркнули, что эти средства — недорогие и безопасные.

А директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рекомендовал в качестве профилактики коронавирусной инфекции употреблять лук, чеснок, редис, редьку, капусту, имбирь, куркуму, а также ягоды смородины, черники, клюквы, малины.

Между тем в ВОЗ считают, что применение непроверенных средств против коронавирусной инфекции может поставить под угрозу жизнь пациентов. Там подчеркнули, что поддерживают традиционную медицину.

Время от времени в мире появляются слухи о тех или иных народных методах лечения коронавируса. Так, это стало причиной резкого подорожания в России лимонов и имбиря несколько месяцев назад, писал NEWS.ru.