7 декабря в Сочи состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры лидеров приурочены к 20-й годовщине заключения договора о создании Союзного государства РФ и РБ, поэтому и главным вопросом было подписание дорожных карт по интеграции. Значительная часть документов была согласована ещё в прошлом месяце, однако содержание их оставалось тайной для широкой общественности и даже в экспертном сообществе затруднялись с оценками.

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Встреча Путина и Лукашенко показала, что процесс интеграции по-прежнему продвигается медленно и с затруднениями. С самого начала переговоры не задались — после приветствия и вступительной речи Владимира Путина и Александра Лукашенко в комнате неожиданно погас свет.

Закончилось электричество, — констатировал Путин, оказавшись в темноте в своей сочинской резиденции Бочаров ручей.

Это всё Дима Песков, я знаю, — пошутил Лукашенко, имея в виду спикера Кремля.

Под смех представителей делегаций переговоры продолжились. Первые два часа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций, затем во время обеда они говорили тет-а-тет. После диалога «с глазу на глаз» президенты вновь продолжили переговоры вместе с главами правительств России и Белоруссии Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, министрами обеих стран. В общей сложности диалог президентов продолжался более пяти часов. А по его завершению Лукашенко уехал без заявлений для прессы, что журналистами обеих стран было расценено однозначно — компромисса достичь не удалось.

Рассказать об итогах переговоров поручили главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, но его пресс-подход затягивался.

Небольшая пауза, его вызвал начальник, — пояснили журналистам, которые и это поняли однозначно — перед заявлением понадобились инструкции.

Встреча президентов РФ и Белоруссии запланирована 20 декабря, заявил министр прессе и добавил довольно дежурную по меркам пятичасового диалога фразу.

По нефти и газу позиции России и Белоруссии на переговорах президентов были серьёзно сближены, — сказал он и добавил, что указания для проработки получены.

Выступление Орешкина было кратким — заняло ровно одну минуту.

Таким образом, лидеры дали понять, что традиционно продолжат диалог на неформальном саммите СНГ, который пройдёт 20 декабря в Санкт-Петербурге. На прошлой такой встрече после обсуждения тех же интеграционных вопросов Лукашенко пришлось даже публично извиняться перед президентом РФ.



Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого, — признавался он позже журналистам.

Однако итог новых переговоров предсказать сложно — ещё год назад была сформирована двусторонняя рабочая группа для преодоления спорных вопросов, но за это время они так и не были решены. Поэтому о проработке каких указаний обмолвился Орешкин — неясно. И в Москве, и в Минске, говоря о Союзном государстве, всегда отмечали приоритетность этого направления в двусторонних отношениях. Ситуацию, однако, осложнял ряд противоречий между двумя странами. Так, Лукашенко неоднократно заявлял о том, что любые интеграционные процессы не должны затрагивать суверенитет Белоруссии.

Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России, — подчеркнул он незадолго до встречи в Сочи.

В Минске в преддверии сочинских переговоров прошли акции протеста против интеграции. По мнению некоторых демонстрантов, она может обернуться для Белоруссии «оккупацией».

При этом, как неоднократно отмечали и российские, и белорусские эксперты, позиция руководства РБ вызывает ряд вопросов — фактически Лукашенко ожидает от Кремля преференций и льгот, в первую очередь экономических, мало что предлагая взамен.

Ты, когда вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем и годом будет лучше. А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике что-то теряем, теряем и теряем, — говорил президент РБ в ноябре.

Белорусский лидер, впрочем, не считает свою страну «нахлебницей» России. И, во всяком случае, с политической точки зрения сейчас он находится в объективно сильной позиции. От него «отклеился» ярлык «последнего диктатора Европы» — на Западе оценили его миротворческие усилия на украинском направлении и вновь принимают в европейских столицах. Сам Лукашенко пользуется преимуществами новообретённого положения, постоянно давая Москве понять, что в случае отсутствия с её стороны уступок готов и в дальнейшем сближаться с западными странами.

Владимир Путин и Александр Лукашенко president.gov.by

На этом фоне подготовка к переговорам 7 декабря даже в сообщениях СМИ выглядела весьма напряжённой. И многие обоснованно сомневались в том, что встреча принесёт прорывы в двусторонних отношениях и в вопросе интеграции. Лукашенко в Сочи обозначил приоритеты сразу — разумеется, экономические.

Мы не просим, как некоторые говорят, дешёвый газ, дешёвую нефть, — заявил белорусский лидер ещё в самом начале встречи. — Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену.

В Кремле провокационные заявления Лукашенко, включая его постоянные заверения в дружбе с Украиной, как правило, не остаются без внимания. Но российское руководство реагирует на них сдержанно — во всяком случае, в публичном пространстве. Для Кремля в то же время есть свои болевые точки: и контрабанда, и пресловутый безвиз, когда Белоруссия в одностороннем порядке распахнула для жителей нескольких десятков стран границу Союзного государства. Но самый принципиальный вопрос — создание наднациональных регулирующих и контрольных органов, чьи решения будут обязательны для исполнения, подчёркивал в комментарии News.ru белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.