Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 июня встретился в Минске с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Визит дипломата совпал с очередным витком в скандале вокруг Виктора Бабарико — основного конкурента белорусского лидера на грядущих президентских выборах, — задержанного днём ранее. И хотя два этих события не выглядят непосредственно связанными, они высвечивают серьёзные изменения в предвыборной тактике Лукашенко.
Формальный повод приезда российского министра — подписание межправительственного соглашения о взаимном признании виз для граждан третьих стран. Такая мера, считают в Москве и Минске, может стать ещё одним шагом к созданию Союзного государства, договору о котором в прошлом году исполнилось 20 лет.
Однако встреча 19 июня относилась, скорее, к разряду тех, в которых сама риторика собеседников более важна и показательна, чем непосредственные решения.
Прибытию Лаврова в белорусскую столицу
Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда, — отметил он в начале встречи с Лавровым.
Продолжая тему двусторонних отношений, Лукашенко
Ещё совсем недавно белорусские власти на разных уровнях критиковали поступающую из РФ медицинскую помощь — сам Лукашенко негативно отзывался о поставленных в республику российских тестовых системах. Так что нынешняя смена риторики весьма показательна, как и оптимистичные заявления о том, что «ничего не искрит».
Во время визита Лаврова стало известно о том, что Европейский союз
Белорусские власти должны уважать основные свободы и права человека в соответствии с международными обязательствами Беларуси, — говорится в заявлении ЕС. — Они должны воздерживаться от любых ограничений прав потенциальных кандидатов, избегать любых задержаний мирных демонстрантов и немедленно освобождать всех произвольно задержанных активистов.
Ранее и сам Лукашенко говорил, что якобы не заинтересован в выбывании Бабарико из предвыборной гонки. Однако судя по тому, как стремительно развивается ситуация, белорусский президент вновь изменил мнение и решил действовать по проверенной схеме. То есть сделать ставку на устранение с политического поля соперников, а также на лояльность Кремлю, что продемонстрировали «добрые» беседы с Путиным и Лавровым.
Симптоматично и то, что всего несколько дней назад белорусские государственные СМИ, говоря о «деле Белгазпромбанка», анонсировали некие сенсационные заявления об иностранном вмешательстве в политику республики — с явным намёком на «руку Кремля» (финансовое учреждение является «дочкой» российского Газпромбанка). Но в итоге всё это повисло в воздухе.
Если наметившееся потепление в отношениях с Москвой продолжится — очевидно, определённость дадут переговоры с Путиным на следующей неделе, — то Лукашенко, вероятно, выиграет выборы в привычном ему стиле и успешно пойдёт на шестой президентский срок. Однако дальнейшее давление на Бабарико может обнулить усилия Минска последних лет по налаживанию отношений с Западом. Ставка на укрепление российско-белорусских связей, в свою очередь, в долгосрочной перспективе тоже выглядит не слишком надёжной, учитывая непредсказуемое поведение Лукашенко. В итоге президент, опасаясь потерять пост, вновь рискует на обоих внешнеполитических направлениях.
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