Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 июня встретился в Минске с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Визит дипломата совпал с очередным витком в скандале вокруг Виктора Бабарико — основного конкурента белорусского лидера на грядущих президентских выборах, — задержанного днём ранее. И хотя два этих события не выглядят непосредственно связанными, они высвечивают серьёзные изменения в предвыборной тактике Лукашенко.

Формальный повод приезда российского министра — подписание межправительственного соглашения о взаимном признании виз для граждан третьих стран. Такая мера, считают в Москве и Минске, может стать ещё одним шагом к созданию Союзного государства, договору о котором в прошлом году исполнилось 20 лет.

Однако встреча 19 июня относилась, скорее, к разряду тех, в которых сама риторика собеседников более важна и показательна, чем непосредственные решения.

Прибытию Лаврова в белорусскую столицу предшествовала телефонная беседа президентов России и Белоруссии. Стороны, помимо прочего, согласовали проведение переговоров по экономическим вопросам во время визита Лукашенко в Москву в связи с парадом Победы. По словам белорусского лидера, разговор с Владимиром Путиным был «открытым и добрым».

Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда, — отметил он в начале встречи с Лавровым.

Продолжая тему двусторонних отношений, Лукашенко подчеркнул , что имеющиеся расхождения «не катастрофические». Говоря о пандемии коронавируса, президент особо отметил, что Россия предложила Белоруссии новое лекарство, продемонстрировавшее свою эффективность. Минздраву Белоруссии уже поручено заняться вопросом поставок препарата.

Ещё совсем недавно белорусские власти на разных уровнях критиковали поступающую из РФ медицинскую помощь — сам Лукашенко негативно отзывался о поставленных в республику российских тестовых системах. Так что нынешняя смена риторики весьма показательна, как и оптимистичные заявления о том, что «ничего не искрит».

Во время визита Лаврова стало известно о том, что Европейский союз призвал белорусские власти освободить задержанного 18 июня Виктора Бабарико — главного конкурента Лукашенко на назначенных на 9 августа президентских выборах. Силовики заинтересовались им на фоне скандала вокруг Белгазпромбанка, которым он руководил до мая этого года. Сам Бабарико назвал возбужденное уголовное дело политически мотивированным, и его задержание подтверждает такую версию. По неофициальным данным, за него готовы отдать голоса более 50% белорусов, поэтому угроза для Лукашенко серьёзнее, чем когда-либо.

Виктор Бабарико vdbabariko/facebook.com

Белорусские власти должны уважать основные свободы и права человека в соответствии с международными обязательствами Беларуси, — говорится в заявлении ЕС. — Они должны воздерживаться от любых ограничений прав потенциальных кандидатов, избегать любых задержаний мирных демонстрантов и немедленно освобождать всех произвольно задержанных активистов.

Ранее и сам Лукашенко говорил, что якобы не заинтересован в выбывании Бабарико из предвыборной гонки. Однако судя по тому, как стремительно развивается ситуация, белорусский президент вновь изменил мнение и решил действовать по проверенной схеме. То есть сделать ставку на устранение с политического поля соперников, а также на лояльность Кремлю, что продемонстрировали «добрые» беседы с Путиным и Лавровым.

Симптоматично и то, что всего несколько дней назад белорусские государственные СМИ, говоря о «деле Белгазпромбанка», анонсировали некие сенсационные заявления об иностранном вмешательстве в политику республики — с явным намёком на «руку Кремля» (финансовое учреждение является «дочкой» российского Газпромбанка). Но в итоге всё это повисло в воздухе.

Если наметившееся потепление в отношениях с Москвой продолжится — очевидно, определённость дадут переговоры с Путиным на следующей неделе, — то Лукашенко, вероятно, выиграет выборы в привычном ему стиле и успешно пойдёт на шестой президентский срок. Однако дальнейшее давление на Бабарико может обнулить усилия Минска последних лет по налаживанию отношений с Западом. Ставка на укрепление российско-белорусских связей, в свою очередь, в долгосрочной перспективе тоже выглядит не слишком надёжной, учитывая непредсказуемое поведение Лукашенко. В итоге президент, опасаясь потерять пост, вновь рискует на обоих внешнеполитических направлениях.