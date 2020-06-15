Скандал вокруг Белгазпромбанка, развернувшийся в Белоруссии, не стал внезапным в свете приближающихся президентских выборов. Однако обстоятельства дела, активно обсуждаемого и в Минске, и в Москве, грозят серьёзными последствиями для белорусского руководства и его отношений с Кремлём.

Имитация спонтанности

Первые обыски прошли в Белгазпромбанке ещё 11 июня. На следующий день Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил о задержании 15 действующих и бывших сотрудников финансового учреждения и о возбуждении уголовных дел по двум статьям — «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и «Легализация средств, полученных преступным путём, в особо крупном размере».

В ходе обысков в банке и связанных с ним компаниях были изъяты, по данным белорусских государственных СМИ, около $4 млн наличными, ценные бумаги стоимостью $500 тысяч и даже 150 картин общей стоимостью около $20 млн. При этом и силовики, и президент республики Александр Лукашенко заявили, что операция по вскрытию незаконной деятельности Белгазпромбанка началась ещё четыре года назад.

Работали по этому банку с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их... Но иностранцы информацию нам предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия, — рассказал глава государства.

А 15 июня стало известно, что Нацбанк РБ ввёл в Белгазпромбанке временную администрацию.

belgazprombank.by

Опасный конкурент

Несмотря на официальную риторику, «дело Белгазпромбанка» в условиях приближающихся выборов выглядит не давно запланированной операцией, а, скорее, методом предвыборной борьбы.

До мая этого года председателем правления финансового учреждения был Виктор Бабарико, и свой пост он покинул в мае, после заявления об участии в избирательной президентской кампании. Сейчас экс-банкир — основной конкурент Лукашенко. Ему удалось собрать 285 тысяч подписей в свою поддержку (при необходимых 100 тысячах), обогнав всех соперников, кроме действующего лидера (у него, по официальным данным, порядка полутора миллиона подписей). Бабарико лидирует и по опросам общественного мнения.

Telegram-канал «Трыкатаж» со ссылкой на внутренние данные Института социологии НАН Беларуси 15 июня сообщил , что Бабарико поддерживает 51% респондентов, в то время как Лукашенко — лишь 4,7%. При этом показатели, которые передают социологи в администрацию президента (АП), существенно отличаются от подлинных, уточнил источник. Для АП цифры выглядят так: 26% за Лукашенко, и 20% за Бабарико. Однако и таких данных достаточно для беспокойства в руководстве республики.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Попытка устранения

Бабарико считает, что «дело Белгазпромбанка» политически мотивировано и одновременно является рейдерским захватом. Лукашенко отрицает это и даже говорит о желании допустить соперника на выборы — «чтобы он рассказал, откуда собственность на Кипре, как при нищей стране и такой „лукашенковской диктатуре“ он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги». Также президент пообещал не делать из конкурента «узника совести». Однако слова белорусского лидера о допуске Бабарико звучат малоубедительно, считают эксперты.

Когда один из претендентов даёт поручение следователям разобраться с другим претендентом, при этом называя его негодяем, — это уже выглядит, как попытка устранить конкурента с использованием служебного положения, — отмечает , в частности, политолог Артём Агафонов.

Если Лукашенко всерьёз намерен избавиться от соперника, то у него ещё есть время: хотя Бабарико и собрал необходимое количество подписей, ему предстоит пройти процедуру регистрации, которая стартует 20 июня и завершится в начале июля. За это время следствие вполне может «найти» в «деле Балгазпромбанка» новые подробности, которые похоронят политические амбиции кандидата.

Рука Кремля

Помимо внутриполитической ситуации, скандал может сказаться и на отношениях Москвы и Минска и изменить их определённо не в лучшую сторону: Белгазпромбанк является дочерним учреждением российского Газпромбанка.

Наблюдатели отмечают, что, обрушиваясь на Бабарико, Лукашенко пытается решить сразу две задачи: устранить конкурента и заполучить в результате «рейдерского» захвата предмет для торга с Россией. Такой расчёт видится вполне логичным, с учётом нарастания напряжения между Москвой и Минском в последние годы. Кроме того, власти Белоруссии намерены обнародовать «факты вмешательства иностранного государства во внутренние дела» в связи с «делом Белгазпромбанка», сообщил телеканал «Беларусь 1».

Государственные СМИ РБ давно уже обвиняли Бабарико в том, что он «прокремлёвский кандидат», и, очевидно, сейчас Минск решил разыграть эту карту. Однако этот подход таит в себе и серьёзную опасность: Кремль даже на фоне ситуации с банком и возможных обвинений во вмешательстве в выборы едва ли согласится на экономические уступки, которых так желает Лукашенко, а вот «зеркальные» меры вполне принять сможет. В конце концов, Россия остаётся основным зарубежным инвестором в белорусской экономике.

Что же касается возможного снятия кандидатуры Бабарико, то и оно в долгосрочной перспективе не на руку Лукашенко, поскольку наверняка вызовет недовольство на Западе, чья лояльность критически важна для Минска в условиях противостояния с Москвой.