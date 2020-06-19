Минск и Москва подписали соглашение о взаимном признании виз

Главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз.
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Как писал NEWS.ru, на визит Лаврова в Белоруссию возлагают определённые надежды претенденты на пост президента республики. В частности, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало понадеялся, что Москва не будет поддерживать конкретных кандидатов, но публично выскажет свою приверженность законным и честным выборам. Белорусский политик отметил, что тема выборов, скорее всего, будет затрагиваться во время визита главы МИД РФ.
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