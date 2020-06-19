Минск и Москва подписали соглашение о взаимном признании виз

https://static.news.ru/photo/281a5b38-b23b-11ea-b2c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз.

Об этом сообщает ТАСС. Ранее президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонной беседы выразили удовлетворение в связи с окончанием работы над межправительственным соглашением Москвы и Минска об обоюдном признании виз.

Как писал NEWS.ru, на визит Лаврова в Белоруссию возлагают определённые надежды претенденты на пост президента республики. В частности, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало понадеялся, что Москва не будет поддерживать конкретных кандидатов, но публично выскажет свою приверженность законным и честным выборам. Белорусский политик отметил, что тема выборов, скорее всего, будет затрагиваться во время визита главы МИД РФ.