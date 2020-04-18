Проблема распространения коронавируса COVID-19 в Белоруссии остаётся одним из главных вызовов для президента республики Александра Лукашенко — в том числе, и внешнеполитическим. Упорство Минска в нежелании вводить чрезвычайные меры начинает вызывать плохо скрываемое раздражение за рубежом. Москва пока сдержанно реагирует на тактику Лукашенко в борьбе с инфекцией, однако на российском направлении обостряет ситуацию уже сам белорусский лидер.

Президент Белоруссии последовательно и настойчиво говорит о том, что принимаемые в его стране меры против COVID-19 вполне эффективны. Пока в республике используется очаговая тактика: людей с подозрением на наличие коронавируса или же с подтверждённым диагнозом госпитализируют, но общих ограничительных мер не вводится, и планов на этот счёт руководство РБ не озвучивает.

Понимая, что такого рода поведение уже становится предметом критики как с Востока, так и с Запада, Лукашенко сам переходит в наступление — по крайней мере, на словах. Так, например, в конце недели президент заявил, что полученные Белоруссией от России тест-системы для выявления COVID-19 в подавляющей своей массе неэффективны.

Должен откровенно сказать — тесты ни к чёрту. Вы, наверное, заметили, Путин был в одной больнице инфекционной, и после этого там заболел главный врач и в сердцах проговорился. <...> Говорит: «Я не буду больше этими тестами пользоваться: на 60% только дают правильные показания». Российские тест-системы. Это он сказал 60%, а мне кажется, всего 30%, — сказал Лукашенко.

Симптоматично, что эти слова прозвучали на следующий же день после того, как белорусский лидер упрекнул иностранные государства в излишне критичном отношении к республике. И тогда он также особо выделил Россию, подчеркнув: «не то что друзей, а даже сочувствующих [Белоруссии] в мире очень мало».

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Подобная риторика Лукашенко, в которой попытки оправдать себя смешиваются со «шпильками» в адрес других стран, конечно же, с его позиции вполне объяснима. Сложная экономическая ситуация и особенности личностного восприятия проблемы коронавируса не позволяют ему ввести серьёзные и долгосрочные ограничения для борьбы с эпидемией в стране, где к 18 апреля зарегистрировано уж более 4,7 тысячи случаев заражения и по меньшей мере 42 летальных исхода. Темп роста заболеваемости в республике в процентном соотношении — один из наиболее активных в мире, и при худшем варианте развития событий счёт инфицированных в мае может пойти на сотни тысяч, допускают аналитики. В этих условиях президент ожидаемо пытается объяснить сложности не собственным бездействием, а недостаточной помощью от партнёров как с Запада, так и с Востока.

Белорусский лидер давно известен своим умением балансировать между Европой и Россией. Однако нынешнее поведение Лукашенко в долгосрочной перспективе может лишь ухудшить ситуацию как внутри страны, так и на обоих внешнеполитических фронтах.

В зарубежной прессе всё чаще появляются статьи, критикующие президента, а МИД Белоруссии, по неподтверждённым данным, уже получил предупреждение Еврокомиссии о том, что ратифицированное в начале месяца визовое соглашение между РБ и ЕС не будет действовать, пока Минск не примет жёсткие меры против эпидемии.

Xinhua/Global Look Press

Кремль же, хотя и не реагирует на выпады Лукашенко, не слышать их не может. Более того, в Москве наверняка прекрасно понимают и то, что Минск ожидает от РФ не тест-системы, а, в первую очередь, существенные уступки по нефти и газу, о чём белорусское руководство не забывает напоминать даже в условиях пандемии. Проблема Лукашенко сейчас заключается в том, что он не может разыгрывать привычную для себя партию — а именно демонстративно сближаться с Европой назло России или же наоборот: с обеих сторон от него ждут конкретных шагов по преодолению угрозы. Продолжение же нынешнего курса чревато для Минска ужесточением отношения со стороны как Москвы, так и Брюсселя, и может нивелировать все достижения белорусской дипломатии последних лет.