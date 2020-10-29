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Михаил Щипанов
Военнослужащие Азербайджана начали разминирование в пяти районах, занятых во время военной операции в Нагорном Карабахе.
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За последний месяц в результате обстрелов населённых пунктов в Нагорном Карабахе и на прилегающих азербайджанских территориях погибли девять детей школьного возраста. Об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
За последний месяц погибли девять наших учащихся, — сказал он.
По его словам, школы пришли в непригодное для учёбы состояние, пишет РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что Баку намерен обратиться...
Азербайджан начал разминирование в пяти районах, где шла военная операция