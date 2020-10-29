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Азербайджан начал разминирование в пяти районах, где шла военная операция

13:18, 30 октября 2020

Военнослужащие Азербайджана начали разминирование в пяти районах, занятых во время военной операции в Нагорном Карабахе.

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