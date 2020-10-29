Азербайджан начал разминирование в пяти районах, где шла военная операция

За последний месяц в результате обстрелов населённых пунктов в Нагорном Карабахе и на прилегающих азербайджанских территориях погибли девять детей школьного возраста. Об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

За последний месяц погибли девять наших учащихся, — сказал он. По его словам, школы пришли в непригодное для учёбы состояние, пишет РИА Новости. Ранее NEWS.ru писал, что Баку намерен обратиться...