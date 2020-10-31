Алиев: пять районов вокруг Карабаха взяты под контроль ВС Азербайджана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пять районов вокруг Карабаха взяты под контроль азербайджанской армии. Он отметил, что Баку всегда был привержен мирному плану и принципам.

Данные принципы предусматривали поэтапное освобождение оккупированных территорий Азербайджана. На первом этапе пять районов, на втором два района. Однако сегодня, можно сказать, все эти пять районов освобождены от оккупации, — сказал Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.