Алиев подписал указ о комендатурах на подконтрольных территориях в Карабахе

https://static.news.ru/photo/e972cbae-1a13-11eb-859b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

На территориях в Нагорном Карабахе, подконтрольных Баку, будут организованы специальные администрации — комендатуры. Соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

С начала боестолкновений в районе нагорнокарабахского конфликта 27 сентября азербайджанским ВС удалось взять под контроль 186 населённых пунктов, в том числе Джебраил, Физули, Зангелан и Губадлы.

Согласно тексту указа, на подконтрольных территориях будут сформированы временные комендатуры, которые будут управлять районами в соответствии с административно-территориальным делением страны. При этом комендатуры будут подотчётны Министерству обороны и Госпогранслужбе.

Назначение временных комендантов и определение их деятельности поручено МВД Азербайджана, — приводит РИА Новости выдержку из текста указа.

При временной комендатуре также будет создан оперативный штаб, в который будут входит представители Службы безопасности, МЧС, Министерства экономики, Минсельхоза и других министерств.

МВД и Минобороны поручено обеспечивать особый режим въезда и выезда на подконтрольные территории.

Как ранее писал NEWS.ru, в МИД Азербайджана оценили предложение Ирана и Турции в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.