МИД Азербайджана оценил предложения о посредничестве Ирана и Турции

https://static.news.ru/photo/e6a25280-1a06-11eb-b598-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Vahid Salemi/ТАСС

Баку ценит роль Тегерана и предложения о посредничестве для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, но это должно быть одобрено обеими сторонами конфликта. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Много раз Иран предлагал свою помощь и посредничество между Азербайджаном и Арменией для того, чтобы найти мирное решение конфликта, его роль посредника должна быть одобрена обеими сторонами, — цитирует его РИА Новости.

Байрамов напомнил, что сейчас продолжаются консультации в Минской группе ОБСЕ. Иран в неё не входит.

Министр иностранных дел Азербайджана также отметил, что позиция Турции по Нагорному Карабаху основывается на международном праве, включая Заключительный хельсинкский акт.

Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах как ключевой фактор устойчивого мира, безопасности и стабильности в регионе, — заявил Байрамов.

Он добавил, что Баку приветствует участие Анкары в переговорах по урегулированию конфликта. Турция не только соседствует со всеми тремя странами Южного Кавказа и активно вовлечена в дела другого региона, но и «входит в Минскую группы ОБСЕ».

Байрамов подчеркнул, что все эти годы Турция требовала от Армении прекращения оккупации азербайджанских территорий и вступления в переговоры.

Для урегулирования конфликта нужна твердая позиция государств, которые потребовали бы от Армении выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и уважения международно признанных границ Азербайджана, считает Байрамов.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян пообщался с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Министр сообщил, что Ереван готов придерживаться договорённости об объявленном перемирии.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.