Вышел новый тизер сериала «Страна Лавкрафта»

https://static.news.ru/photo/74bc5c06-a643-11ea-82b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amediateka/youtube.com

Стриминговый сервис «Амедиатека» опубликовал русскоязычную версию нового тизера сериала «Страна Лавкрафта». Исполнительным продюсером выступил Джей Джей Абрамс, снявший фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Шоу основано на одноимённом романе Мэтта Раффа, в котором автор отсылки к работам Говарда Лавкрафта рассказывает о жизни чернокожего населения США в 1950-х годах. Главный герой — 22-летний ветеран корейской войны по имени Аттикус. Он вместе с женой и дядей отправляется в путешествие по стране, чтобы найти отца. На пути им приходится иметь дело и с расистами и настоящими монстрами.

Сценарий написали Миша Грин, работавшая над проектом «Сыны анархии» и Джордан Пил, режиссёр хорроров «Прочь» и «Мы». Главные роли исполнили Джонатан Мэйджерс, Джерни Смоллетт и Кортни Б. Вэнс. Дата премьеры пока что не сообщается.

Как писал NEWS.ru, проект Adult Swim опубликовал тизер заключительной серии четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти». Серия ожидается 31 мая на телевидении.