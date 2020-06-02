Во втором сезоне «Бэтвумен» сменится главный герой

https://static.news.ru/photo/4a6b53a4-a570-11ea-89ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: The CW /Twitter

Продюсеры сериала «Бэтвумен» приняли решение ввести нового персонажа, который станет заглавным героем шоу. Авторы решили не продолжать историю с Кэти Кейн, роль которой исполняла покинувшая проект Руби Роуз.

Сейчас создатели ищут актрису на роль некой Райан Уайлдер, сообщает Deadline. Уайлдер младше Кейн и раньше имела отношение к наркобизнесу, но теперь завязала и живёт в фургоне вместе с любимым растением. Как и прошлая Бэтвумен, она открытая представительница ЛГБТ-сообщества и талантливый, хоть и недисциплинированный боец.

Руби Роуз сделала заявление об уходе всего через два дня после финала первого сезона шоу. Она не дала разъяснений по поводу случившегося.

Как писал NEWS.ru, позже выяснилось, что актриса покинула телепроект, потому что была не готова столько времени проводить на площадке, из-за чего у неё начались конфликты с командой.